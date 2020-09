Jornalista de 25 anos que lutava contra câncer morreu nesta quinta

JL Jonathan Luiz*

Gabriela vinha lutando contra o câncer desde janeiro deste ano - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A jornalista Gabriela Mota, 25, faleceu nessa quinta-feira (17/9), vítima de um câncer. Ela

estava lutando contra a doença desde o início de janeiro e ficou internada no Hospital de Base. Durante o tratamento, escreveu o livro Silenciados: anônimos sem voz, como produto do seu trabalho de conclusão de curso (TCC). A obra aborda questões e críticas sociais, como transexualidade e racismo.

Amigos e familiares prestaram homenagens para Gabriela nas redes sociais. “Quero lembrar de você com um sorriso largo e mil motivos para ser feliz. Coração lindo e cheio de sonhos, mas Deus tinha um chamado especial para você. E, mesmo tão nova e enfrentando uma barra por conta do câncer, você sempre foi só gratidão. Que honra ter te conhecido, ter convivido e visto de perto esse anjo que você já era aqui na terra. Descanse em paz, pequena, você foi garra, foi luta, foi amor por onde passou.Te amo”, postou uma amiga.

“Sua luta começou logo no início de janeiro, sempre foi forte, determinada a lutar e vencer todas as suas etapas. Sua força era tão grande que contagiava toda a família e era ela quem nos consolava com sua tranquilidade, calma e mansidão em meio a tanta dor (literalmente)”, declarou um familiar em uma rede social.

O sepultamento ocorreu nesta sexta-feira (18/9), no cemitério Campo da esperança, na Asa Sul.



Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel