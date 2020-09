Campanha pede ajuda para brasiliense que sofre sequelas da covid-19

CB Correio Braziliense

John está internado desde março e tem sequelas neurológicas por causa de uma parada cardiorrespiratória - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Em maio, o brasiliense John Grangeiro, 46 anos, apresentou sintomas como dores no corpo, febre e falta de ar. Ao dar entrada no Hospital Águas Claras, veio a confirmação: covid-19. Após mais de 60 dias, ele conseguiu se livrar do coronavírus, porém ficou com sequelas da doença. Atualmente, John está há quatro meses internado e a família criou a campanha "Por amor ao John" para conseguir manter o tratamento do rapaz.

Por meio das redes sociais, os familiares atualizam os interessados sobre o estado de saúde de John. De acordo com Keityanne Grangeiro, 33, irmã de John, as sequelas são neurológicas e provenientes de uma parada cardiorrespiratória de cerca de 25 minutos. "Além disso, ao longo desses quatro meses, ele teve várias outras infecções e alguns procedimentos necessários para a melhora dele não são cobertos pelo plano", diz.

A família chegou a pedir o auxílio-doença do INSS, mas o benefício ainda está em análise. Por isso, eles contam com a ajuda de outras pessoas para arcar com as despesas de John. "Ele está muito debilitado e a recuperação será a longo prazo. Ou seja, realmente precisamos de ajuda", diz Keityanne.

John trabalhava na Câmara dos Deputados e estava trabalhando em regime de home office na época em que foi contaminado.

