Covid-19: ação social presta atendimento a idosos em Sobradinho 2

CB Correio Braziliense

O programa já passou por Ceilândia, onde atendeu a 188 pessoas - (crédito: Sejus/Reprodução)

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do Distrito Federal realizará, neste sábado (19/9), sequência do programa Sua Vida Vale Muito Itinerante. Desta vez, a ação social será em Sobradinho II, no estacionamento externo da Feira Permanente.

O público-alvo são os idosos e familiares. A campanha oferece atendimento e orientações sobre a covid-19 e conta com uma equipe voluntária de médicos, psicólogos e assistentes sociais. Além desse trabalho de saúde pública, outros serviços são prestados pelas equipes da Sejus no âmbito do programa.

A ação passou por outras regiões administrativas do DF, como Ceilândia. Na região, foram 188 atendimentos de saúde à população entre 21 e 28 de agosto.

Serviço

Data: sábado, 19 de setembro

Horário: das 9h às 17h

Local: estacionamento externo da Feira Permanente, na AR 5

*Com informações da Agência Brasília