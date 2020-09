CB Correio Braziliense

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do Youtube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUm BgnMhDzX7e444aA/featured.



Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise “Falando de Freud”. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ib mec.br/df/cursos/extensao-pre sencial/direito/compliance-e anticorrupcao.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.ins tagram.com/ciistgiles Facebook: www.facebook.com/stgi lesbrasil.



Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp

9 99516249 ou no site

https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber



Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.



OUTROS

Setembro Amarelo

A psicóloga Andréa Chaves lança a campanha “Envie amor: entregue cuidado” para doação de produtos de higiene pessoal e mensagens de apoio a pessoas com problemas psiquiátricos do Distrito Federal. A campanha irá arrecadar produtos de higiene pessoal, como escova de dente, cremes dental, corporal e capilar, shampoo, desodorante rollon e pente de cabelo a serem doados a instituições que assistem pessoas com problemas psiquiátricos como o Hospital São Vicente de Paulo e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. A doação pode ser feita até o dia 30 de setembro, em dois pontos de coleta da capital, e as entregas serão feitas na primeira semana de outubro. Pontos de coleta: Clínica Andréa Chaves (614 Sul, Edifício Vitrium, sala 131) e na Comunidade das Nações, câmpus SIA (Lotes 390/400, Trecho 2/3). Mais informações: 4102-5401.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.



Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Campanha

A campanha SOS Calamidades que vem sendo promovida pela Legião da Boa Vontade com objetivo de amparar famílias afetadas pela pandemia causada pelo coronavírus. A instituição conta com doações para realizar a ação. Para ajudar, acesse site www.lbv.org. Os donativos de grande volume poderão ser entregues diretamente nos endereços das unidades socioeducacionais da LBV. Informações: 3410-6016.

Desligamentos programados de energia

Não haverá desligamento programado.

Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e libras. Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital referente à oferta das vagas em www.ifb.edu.br.



Cursos gratuitos

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada, que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Grita geral

Arniqueira

Entulhos em terrenos

A estudante Marília Feitosa, 22 anos, moradora de Arniqueira, reclamou que há vários terrenos com lixo na região. “Algumas áreas estão com muito entulho espalhado e as árvores precisam de podas. A época de chuva está se aproximando, seria bom arrumar esses problemas agora, porque se acumular só vai piorar a situação”.

» O GDF Presente informou que, nesta semana, a região de Arniqueira recebeu ações do programa. Em dois dias, foram recolhidas 105 toneladas de lixo por todo o setor habitacional, no Areal e na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE). As equipes também atuaram na poda de árvores e no recolhimento de entulho. Foram removidas mais de 57 toneladas de corte de galhos, inservíveis e restos de construção civil no primeiro dia; além de outras 48 toneladas no segundo dia. A ação também contou com apoio dos servidores da administração regional e da Novacap. A força-tarefa realizou desobstrução total de bocas de lobo e a recuperação de diversas vias. A meta do GDF Presente é chegar a 100% dos buracos tapados até o aniversário de Arniqueira, dia 1° de outubro.









Gama

Mau atendimento

A cabeleireira Mônica Campos, 29 anos, reclamou do atendimento do Posto de Saúde 03, do Gama Leste. “No sábado (12/9), fui ao posto porque estava com os principais sintomas da covid-19. Sem nem passar por um médico, duas enfermeiras me receitaram dipirona e xarope de Guaco, e pediram para voltar às 14h para fazer o exame. Quando deu o horário, a médica mal me atendeu. Perguntou o que eu queria, e eu informei que estava passando muito mal, com falta de ar e muita dor no peito. Ela me examinou e disse que eu estava bem, que meu pulmão estava limpo. Pediu para eu beber muita água e tomar a dipirona que a dor passaria”, conta. “A contragosto, voltei para casa e resolvi ir ao hospital da Santa Maria, pois a dor estava insuportável. Chegando no hospital, a médica me examinou, pediu uma tomografia e exames. O resultado é que eu estou com mais de 10% do meu pulmão comprometido e testei positivo para covid”, finaliza.



» A gerência da Unidade Básica de Saúde 03, do Gama, informou que não há registro de atendimento da paciente no sábado (12/9). A gerência esclareceu que aos sábados a unidade funciona até as 12h.