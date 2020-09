CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

A jornalista Gabriela Mota, 25 anos, faleceu na quinta-feira, vítima de câncer. Ela estava lutando contra a doença desde o início de janeiro e ficou internada no Hospital de Base. Durante o tratamento, escreveu o livro Silenciados: anônimos sem voz, como produto do seu trabalho de conclusão de curso (TCC). A obra aborda questões e críticas sociais, como transexualidade e racismo. Gabriela também foi estagiária na editoria de Diversão&Arte, no Correio, em 2017. O sepultamento ocorreu, ontem, no cemitério Campo da esperança, na Asa Sul. Amigos e familiares prestaram homenagens para Gabriela nas redes sociais. “Quero lembrar de você com um sorriso largo e mil motivos para ser feliz. Coração lindo e cheio de sonhos, mas Deus tinha um chamado especial para você. E, mesmo tão nova e enfrentando uma barra por conta do câncer, você sempre foi só gratidão. Que honra ter te conhecido, ter convivido e visto de perto esse anjo que você já era aqui na terra”, postou uma amiga. “Sempre foi forte, determinada a lutar e vencer todas as suas etapas. Sua força era tão grande que contagiava toda a família e era ela quem nos consolava com sua tranquilidade, calma e mansidão em meio a tanta dor (literalmente)”, declarou um familiar em uma rede social.



Campo da Esperança

Aide Ferraz Rocha Silveira, 66 anos

Aparecida Mizael Junior, 93 anos

Cleonice da Silva Souza, 66 anos

Dionysio Paschoal de Souza, 84 anos

Durval Braga, 68 anos

Eula Margaret Sheffler, 95 anos

Fábio Barros Forster, 50 anos

Gabriela Souza Mota, 25 anos

Helena Ângela Wagner Cordeiro de Azeredo, 79 anos

Kennedy Araújo Carvalho, 21 anos

Maria Aparecida Chaves Guaraciaba, 89 anos

Maria do Livramento Dias de Souza, 56 anos

Maria Francisca dos Santos, 80 anos

Maria José da Silva, 83 anos

Nivaldo Alves de Oliveira, 87 anos

Osvaldice Maria das Dores, 88 anos

Priscila Serrate Maia, 63 anos

Valter Manuel Vieira, 66 anos

Taguatinga

Antônio Gomes de Souza, 70 anos

Deori Luiz Fachini, 62 anos

Deusdete Cordeiro Rodrigues, 77 anos

Elaine Cristina Crispim Neves, 34 anos

Francisco Teixeira Mendes, 89 anos

Francisco Vicente Filho, 83 anos

Hélio Pereira Ponce, 64 anos

Joaquim Ferreira Luz, 68 anos

José Lopes da Silva, 91 anos

Maria dos Remédios Cardoso, 93 anos

Pedro Oderno de Sousa Filho, 59 anos

Sebastião Rodrigues Neto, 84 anos

Thiago da Mata Ferreira, 22 anos

Uriel Viana de Queiroz, menos de 1 ano

Vicente Iaccino Junior, 51 anos

Gama

Adão Nunes do Vale, 75 anos

Carmelita da Silva Souza, 60 anos

Elmira Chaves da Fonseca Santos, 60 anos

Evando Pereira Badu, 50 anos

José Carlos Boitrago Damasceno, 39 anos

Ovídio José de Moura, 72 anos

Planaltina

Bruno Barbosa de Oliveira, 17 anos

Jovercina de Moura e Silva, 68 anos

Maria Julia Evangelista Alves, 77 anos

Brazlândia

Jeferson Lucas Teixeira Duarte, 21 anos

Sobradinho

Delmite Gomes Farias, 78 anos

Jardim Metropolitano

Angelita Batista Pereira, 69 anos

Rafael Gustavo Pereira, 37 anos

Vagner Sales de Lima Pereira, 44 anos (cremação)