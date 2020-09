Acusado de usar submetralhadora para roubar motoristas de app é preso

TU Thais Umbelino

(crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (18/9), uma submetralhadora no Gama. Segundo a corporação, a arma teria sido usada em diversos roubos de carros de motoristas de aplicativo por um homem. Ele foi preso hoje, por volta das 13h, na DF-290 (Gama).

Durante patrulhamento na região do Gama, os policiais abordaram um veículo, um Corola, onde estava um casal com atitudes suspeitas, segundo a corporação. Na busca veicular os militares encontraram a submetralhadora calibre 40 com três munições intactas.

O casal foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). O condutor já tinha passagens pela polícia e assumiu a propriedade da arma.