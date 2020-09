CB Correio Braziliense

» Tornozeleira

Ex-capa da Playboy deixa DP

A ex-capa da revista Playboy e Miss Bumbum Flávia Tamayo, conhecida como Pâmela Pantera, deixou a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) na tarde de ontem para instalar a tornozeleira eletrônica, no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (Cime), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). Após o procedimento, ela foi liberada. Flávia é acusada de associar programas sexuais à venda de entorpecentes. A prisão dela, no Espírito Santo, foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela Vara de Entorpecentes do DF. Ao saber que a mulher estava em Vitória, a 5ª DP — unidade responsável pelas investigações — informou à polícia do município capixaba. Os investigadores realizaram campana por cerca de 10 horas até localizarem a suspeita em um hotel de luxo à beira da praia.



» Eixo Monumental

Corredor exclusivo para ônibus

Uma das principais vias do Distrito Federal, o Eixo Monumental vai ganhar faixas exclusivas para o transporte coletivo. A novidade faz parte das comemorações da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre de 18 a 25 de setembro em todo o país. A expectativa é de reduzir o tempo de viagem dos ônibus. A mudança será na faixa da extrema direita via S1, sentido Cruzeiro — Esplanada dos Ministérios, e na N1, sentido Congresso Nacional — Setor Militar Urbano. Cada lado tem 7,5km de extensão. Além dos ônibus do DF e Entorno, também poderão circular os táxis e veículos de transporte escolar.



» Canteiros

500 mudas de flores furtadas

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) registrou 500 furtos de mudas de flores nos canteiros públicos do DF na última semana. Segundo a companhia, os prejuízos financeiros dos roubos seriam de pelo menos R$ 5 mil. “Mais importante do que o prejuízo financeiro é o prejuízo ao meio ambiente, pela maneira que elas são retiradas”, disse Sérgio Lemos, diretor de urbanização da Novacap. Segundo a companhia, o DF tem 572 canteiros espalhados pela cidade, que são patrimônio público da população do Distrito Federal. Um dos alvos preferido dos criminosos é o canteiro do balão do Aeroporto Internacional de Brasília.



» Lei seca

Detran flagra 13 motoristas

Equipes do Departamento de Trânsito (Detran) flagraram 13 motoristas embriagados durante a madrugada de ontem. A Operação Álcool Zero foi cumprida nas regiões do Noroeste e Santa Maria. Ao todo, os agentes atuaram em 45 ocorrências. Além dos casos de alcoolemia, foram multados nove condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dois por manobras perigosas e 21 por infrações diversas. Entre os veículos, 17 foram recolhidos ao depósito do Detran.