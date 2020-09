Sem previsão de chuva para este sábado, máxima pode chegar a 35°C no DF

CM Cibele Moreira

Os brasilienses terão de esperar mais um pouco pela tão sonhada chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este sábado (19/9) é de temperaturas elevadas com a máxima a 35°C e sem possibilidades de precipitações. A umidade relativa do ar pode chegar a 15% no período da tarde.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, a expectativa é de que o clima mude a partir da próxima segunda-feira (21/9). "Neste fim de semana as chances de chuva no Distrito Federal estão bem baixas. Aumentam na terça e quarta-feira com possibilidades maiores de precipitações", destaca.

Segundo o Inmet, as primeiras chuvas serão fracas. O período chuvoso deve começar somente em outubro. Este é o oitavo ano mais seco da história do Distrito Federal, empatando com o 1991, quando a capital registrou estiagem de 117 dias.

Neste sábado (19/9), o calor começou logo cedo, nas primeiras horas do dia. A mínima registrada pelo Inmet foi de 18°C, em Planaltina, e no Plano Piloto os termômetros marcaram 20°C.

Enquanto a chuva não chega para aliviar o tempo seco, os cuidados com a saúde devem ser redobrados.

Veja algumas das recomendações:

- Evite a prática de exercícios ao ar livre entre 10h e 16h

- Mantenha-se hidratado

- Use roupas leves

- Use protetor solar

- Dê preferência a alimentos mais leves

- Mantenha os ambientes umidificados

Ranking de estiagem

1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 2020 / 1991 (117 dias)

9º - 2019 (113 dias)