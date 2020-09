S » SAMARA SCHWINGEL

O corpo docente do Colégio Militar de Brasília (CMB) se posicionou, nesta quinta-feira (17/9), contra o plano do comando da escola para a volta às aulas na unidade. De acordo com nota do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Seção Sindical do CMB — representante da categoria —, o plano não detalha de forma satisfatória as medidas de segurança a serem seguidas.

A entidade também afirmou, em nota, que o protocolo adotado não prevê testagem de estudantes, docentes e servidores. Além disso, a escola estaria prevendo inserir 105 alunos em um mesmo ambiente. Por isso, a categoria entendeu que o risco de contágio seria maior.

Outra reclamação do sindicato é em relação ao o número de professores. De acordo com a nota, "o número de docentes em trabalho presencial não é suficiente para efetivar os planos de retorno dos alunos ao colégio."

O corpo docente também não concorda com a data prevista para a retomada das aulas presenciais. Segundo o calendário acordado entre os estabelecimentos particulares do DF, as séries de ensino fundamental e médio só está prevista para a segunda metade de outubro, porém o CMB teria estabelecido 21 de setembro como data de retorno.

Esclarecimentos

Veja a nota do sindicato na íntegra:

NOTA DE POSICIONAMENTO SOBRE O RETORNO PRESENCIAL