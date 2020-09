DF chega a 3.048 mortes por covid-19 e a 183.096 casos de infecção

RR Renata Rusky

(crédito: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

O Distrito Federal registrou mais onze mortes por coronavírus, segundo o boletim epidemiológico publicado neste sábado (19/9) pela Secretaria de Saúde. Desde o início da pandemia já foram 3.048 óbitos. Ou seja, 1,7% dos infectados morreram.

Nas últimas 24 horas, são 9.432 novos casos de infecção, chegando ao total de 183.096. 8.437 casos estão ainda ativos, o que representa 4,6%. 171.611 já estão recuperados (93,7%).

Embora registradas só neste sábado, as mortes não ocorreram na data de hoje, mas entre 22 de julho e 18 de setembro. Apenas uma não foi no mês de setembro. As outras dez foram entre os dias 3 e 18 de setembro. Seis delas foram no dia 18.

A maioria dos pacientes que morreram era homem. Foram três mulheres e oito homens. Seis tinham mais de 60 anos.



Só um deles não apresentava comorbidades, sendo a mais comum os problemas cardiovasculares, totalizando 70% dos casos.