DF tem novo dia mais quente do ano: 35,5ºC

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

O Distrito Federal teve, ontem, o novo dia mais quente do ano: 35,5ºC, temperatura registrada no Gama, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade relativa do ar ficou em 12% nas horas mais secas. Hoje, apesar da possibilidade de chuva, o calor deve continuar, variando entre 35ºC e 18ºC. A umidade fica entre 40% e 20%.

Luísa Franco, 33 anos, precisou sair de casa para conseguir se refrescar. “Estava muito abafado no apartamento. Parecia um forno, de tanto calor. Por isso, eu e algumas amigas preferimos nos encontrar ao ar livre”, conta. “Não senti um vento o dia inteiro. O ar está extremamente seco”, completou Luísa. Além da moradora de Águas Claras, outros brasilienses também preferiram atividades ao ar livre para amenizar os efeitos do calor.

Melissa Mazzarello, 40, foi para a Praça do Cruzeiro no final da tarde. Junto à família e aos amigos, ela afirmou que, mesmo fora de casa, o ar seco ainda incomodava. “O calor é demais, principalmente por volta de meio-dia. Até meus dois filhos sentiram a temperatura alta e a secura”, afirmou. A psicóloga nasceu em Brasília e, por isso, está acostumada com o tempo seco da capital federal. Apesar disso, ela também está ansiosa para a chegada das chuvas. “Vai ser ótimo para refrescar a cidade e dar uma trégua no calor”, completou.

Já são 118 dias sem chuva no DF. De acordo com a meteorologista Naiane Araújo, há possibilidades de chuva para hoje, porém apenas à noite e em áreas isoladas. “As chances aumentam mais a partir de segunda-feira. No entanto, no domingo, devemos perceber um aumento da nebulosidade, o que indica a chegada de chuva”, explica.



Ranking de estiagem

1º-1970 (135 dias)

2º-1966 (131 dias)

3º-2010 (130 dias)

4º-2017 (127 dias)

5º-1995 (126 dias)

6º-2007 (125 dias)

7º-2008 (123 dias)

8º-2020 (118 dias)

9º-1991 (117 dias)

10º-2019 (113 dias)