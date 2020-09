Entre golpes e despejos

CM Cibele Moreira

A mansão localizada na QL 18, do Lago Sul, não foi a única ocupada irregularmente pelo casal Rodrigo Damião Rodrigues Silva e Cristiane Machado dos Santos. Há, pelo menos, mais três casos, entre processos judiciais e ocorrências policiais envolvendo o nome dos dois por posse indevida de imóveis no Distrito Federal. Uma delas trata da venda inapropriada de um apartamento no Edifício Via Bella, em Taguatinga Sul.

O registro da ocorrência por estelionato foi feito na 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), em março de 2019, após a vítima ser despejada do imóvel. Segundo o boletim policial, a moradora viu o anúncio da venda na internet e logo fez contato com Rodrigo Damião, que se apresentou como proprietário do apartamento. Os dois fecharam negócio e ela depositou uma quantia de R$ 18 mil como adiantamento da compra. O valor foi para a conta de Cristiane dos Santos.

No ato da assinatura do contrato, outros R$ 72 mil foram transferidos para a conta da estelionatária. O restante do valor foi financiado em 36 meses, com parcelas de R$ 1,1 mil, que Rodrigo supostamente buscava pessoalmente. Em 20 de fevereiro de 2019, a moradora foi surpreendida com uma notificação de reintegração de posse.

Segundo a ocorrência, a verdadeira proprietária do imóvel reside no exterior e, aproveitando-se desta situação, o acusado negociou o apartamento. A vítima chegou a procurar Rodrigo Damião e questioná-lo sobre a situação. Porém, ele sempre respondia que o “documento registrado em cartório seria o de propriedade”. Em 4 de março de 2019, uma ação de despejo obrigou os moradores a voltarem para o aluguel.

Além desta situação, a dupla é acusada de ocupar outros dois imóveis irregularmente antes da mansão no Lago Sul. Um deles está localizado em Ceilândia, na QNN 27. A empresa proprietária entrou com ação na Justiça em 2015 para a reintegração de posse. A disputa judicial alastra-se pelos últimos cinco anos. Segundo consta na ação, o imóvel foi invadido quando ele foi apresentado a um possível comprador.

A construtora conseguiu na Justiça o direito de posse em novembro de 2019, quando foi determinada a desocupação voluntária no prazo de 15 dias. Após o término do período estipulado, em janeiro deste ano, uma oficial de Justiça foi até o local para cumprir a sentença de reintegração de posse. No entanto, Rodrigo Damião apresentou resistência para sair do imóvel, alegando que precisava de um prazo razoável para conseguir uma nova moradia. No mesmo mês, o acusado foi visto ocupando a mansão no Lago Sul.

Prática frequente

Essa prática de se apropriar de imóveis indevidamente é recorrente por Rodrigo. Em março de 2018, ele foi condenado pela 2ª Vara Cível do Gama a pagar indenização referente à ocupação irregular no período de 12 de janeiro a 25 de agosto de 2017, em um apartamento no Gama. O proprietário de direito entrou com uma ação em dezembro de 2016 para reintegração de posse do imóvel, que na época era ocupado por outra pessoa. Em janeiro, uma semana após reaver o espaço, a residência foi invadida novamente. Desta vez, por Rodrigo Damião. O valor cobrado pela parte leva em consideração as perdas e os danos ocasionados pela ocupação irregular.

O Correio entrou em contato com Rodrigo e Cristiane por telefone. Os dois atenderam as chamadas, mas a ligação foi interrompida após a identificação da reportagem. Mensagens também foram encaminhadas, mas não houve retorno.

Mansão no Lago Sul

O direito de posse pela mansão no Lago Sul está correndo em investigação policial e no processo judicial de reintegração de posse. O herdeiro da casa, Ricardo Lima Rodrigues da Cunha, entrou na Justiça contra a ocupação irregular do imóvel. Uma audiência entre as partes foi marcada para 23 de outubro. “Eles foram intimados. Se vão aparecer na audiência, não sabemos. Mas, estamos correndo atrás”, afirmou o advogado do Ricardo, Pedro Magalhães. “Uma coisa que gostaria de saber é como eles estão tendo acesso à energia e água. Porque a casa, com certeza, está com dívida com a CEB e Caesb, já que está com o IPTU atrasado desde 1999”, pontuou. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou, em nota, que não fornece dados da situação financeira de seus clientes. A Companhia Energética de Brasília (CEB) também disse que não podia responder aos questionamentos.