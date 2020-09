Homem é preso pela PM após arrombar carros na área central de Brasília

CB Correio Braziliense

Um homem de 24 anos foi preso por furto qualificado na madrugada deste domingo. A Polícia Militar abordou o rapaz por volta da 1h45, na quadra 6 do Setor Comercial Sul. De acordo com os policiais, ele estava com atitude suspeita segurando uma sacola.

Durante a abordagem foram encontrados aparelho de CD, quatro auto-falantes, conversor de voltagem, cabos, broca, uma chave de fenda, dois óculos escuros, um perfume e dois cabos USB.

O homem relatou aos policiais que os objetos tinham sido furtados do interior de veículos no Setor Hoteleiro Norte. A equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 21 A) foi até o local indicado e encontrou dois veículos arrombados.

Após a constatação do fato, o jovem foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (setor de Grandes Áreas Norte) para registro do flagrante.