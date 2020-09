Operação na Vila Planalto autua 12 motoristas embriagados no sábado

CB Correio Braziliense

PM autua 12 motoristas por embriaguez ao volante na Vila Planalto - (crédito: Divulgação / PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal autuou 12 motoristas por alcoolemia ao volante na noite deste sábado (19/9), na Vila Planalto e na Concha Acústica. A operação intitulada Sunset ocorreu em vários pontos da região. Ao todo, 70 carros foram abordados. Durante a ação, os policiais flagraram duas situações de uso e porte de drogas.

Com apoio da Secretaria DF Legal, duas pessoas foram multadas por estarem sem a máscara de proteção, item obrigatório durante a pandemia da covid-19 — segundo o decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), em 23 de abril. Quem desobedecer pode pagar a partir de R$ 2 mil em multas

Dois ambulantes foram autuados pelo comércio ilegal.