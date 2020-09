Documentário Maria Luiza é premiado em festival internacional de direitos humanos

RR Renata Rusky

Na noite deste domingo aconteceu o Humano Film Festival, evento dedicado a premiação de filmes que tratam de temas de direitos humanos. O filme brasileiro "Maria Luiza", do diretor Marcelo Díaz, que conta a história da primeira mulher trans nas Forças Armadas Brasileiras, levou o prêmio de melhor documentário.

Maria Luiza serviu a Força Aérea Brasileira (FAB) durante 22 anos como cabo, quando descobriu a transsexualidade, em 1998. Mas dois anos depois, ela foi aposentada com metade do salário, considerada incapaz, o que deu início a um processo judicial contra a FAB. Em maio deste ano, após 20 anos de disputa, a Justiça reconheceu que a ação foi discriminatória.

Desde 1998, Maria Luiza passou por um extenso processo de explorar a identidade feminina, com cirurgia de transgenitalização e correção dos documentos civis. Em 2008, pela primeira vez na história do país, a identidade militar de Maria foi emitida com o nome Cabo Maria Luiza.