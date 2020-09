CB Correio Braziliense

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.



Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUm BgnMhDzX7e444aA/featured.



Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/ex tensao-presencial/direito/com pliance-e-anticorrupcao.



Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.

Pós-graduação

O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.



Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianea raujosilvadf@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

OUTROS

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscreva se.eliaspa.com.br.



Saúde mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.



Hip-hop

O professor Willocking oferece workshop de hip-hop. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9 9463-4726 ou pelo email inscricaoascapcultural@gmail.com. Local: EQNO 1/3, Lote A, área especial, Setor “O”.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 9 9244-4047 (WhatsApp).

Destaques

Responsabilidade social

» Entre os dias 28 e 30 de setembro, o Instituto Bancorbrás promoverá a 10ª Semana de Responsabilidade Social. O público poderá assistir palestras gratuitas que visam contribuir para a profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades ocorrerão de forma 100% on-line. As vagas são limitadas e podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Para se inscrever, acesse o site www.institutobancorbras.org.br.



Formação inicial

» Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e Libras. Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até o dia 4 de outubro.



Desligamentos programados de energia

SOBRADINHO

DF-205 leste, Km 2: lotes 682, 686, 687, 691, 692, 696, 699, 700, 705, 706, 1119, das 7h40 às 13h30

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta: Chácara Gomes, Chácara Ebenezer. Fazenda Bomsucesso, Chácara Asa Branca, Chácara Jade, Chácara Montes Claros, chácaras 2, 3, 6, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 a 61, 62, 64 a 66 e 68 a 75; Núcleo Rural Casa Grande: Chácara Santa Tereza, Chácara Dona Onça, Chácara Nossa Senhora Abadia, Chácara Boa Ventura, Chácara São Matheus, Chácara São Gabriel, chácaras 1MB-3, 1MB-4, 1MB-5, 1MB-14, 1MB-16, 1MB-17, 1MB-18, 1MB-19, 1MB-20, 1MB-21, 2MB-4, 2MB-6, 2MB-8, 2MB-12, 2MB-23, 3MB-7, 1MC-2, 1MC-17,1MD-15, das 8h40 às 16h.

CRUZEIRO

SRES, Quadra 1: blocos A, B, I, J, K, L, K, das 9h às 16h.





Grita geral

Asa Norte

Roubo de automóveis

O motorista de aplicativo Matheus Tavares, 31 anos, morador da Santa Maria, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que há constantes roubos de carros na Asa Norte. “Ultimamente, venho observando que a quantidade de furtos aumentou na região. Vários companheiros de profissão e, até mesmo, passageiros notaram esse problema. Estou evitando trabalhar na Asa Norte porque tenho receio”, conta. “Pelo que eu vejo, os carros são os itens favoritos dos assaltantes. Outro dia, um passageiro disse que um vizinho dele deixou o veículo estacionado em um mercado. Quando voltou, o carro já não estava mais lá”, relata Matheus.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que o número de furtos de veículos na Asa Norte diminuiu 21,05%, se comparado ao mesmo período do ano passado (janeiro a agosto). A corporação destacou que está trabalhando diuturnamente, sempre por escalas, a fim de que a cidade permaneça com policiamento ininterrupto. Somente nesse ano, a PMDF recuperou 1.855 veículos produtos de furto/roubo em todo o DF.



Gama

Falta de medicamento

O consultor de vendas Luiz Braga, 44 anos, morador do Gama, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta do medicamento carvedilol nos postos de saúde da cidade. “Há mais ou menos três meses que não tem esse remédio nos postos do Gama. É uma medicação simples, e mesmo assim está em falta há um bom tempo”, aponta. “Gostaria de saber por que isso está acontecendo, e se tem alguma previsão para esse problema ser resolvido”, finaliza.

» A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que existem processos de aquisição regular e emergencial em andamento para medicamentos que estão em falta na rede.

A pasta esclareceu que a população pode consultar o abastecimento de qualquer medicação na sala de situação da SES, pelo endereço eletrônico http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/abastecimento-estoque-de-medicamentos-das-ubs-ses-df/. A SES-DF salientou que é possível ver que o medicamento citado pelo reclamante tem estoque disponível.

Isto é Brasília

crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press - 8/8/219

Templo budista

O Templo Shin Budista Terra Pura foi inaugurado em 1973 e tombado em 2014 como Patrimônio Histórico de Brasília. Está localizado na 315/316 Sul. A principal ação do templo aberta à comunidade é o Urabon, popularmente conhecido como a Quermesse do Templo Budista.