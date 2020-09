Motorista embriagado causa acidente entre quatro carros na DF-250, no Paranoá

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal)

Por volta das 21h deste domingo (20/9), um motorista embriagado causou um acidente na DF-250, na entrada de Sobradinho dos Melos, envolvendo quatro carro. Segundo testemunhas, um homem alcoolizado entrou na contramão e, para evitar a colisão frontal, o automóvel que seguia na pista, onde estavam três crianças, desviou da pista. Mesmo assim, os dois carros que vinham em seguida acabaram batendo um no outro e no veículo que estava na direção errada.

Vídeos mostram o homem com sinais de embriaguez. Uma das vítimas do acidente, Diego Hudson, conta que o homem disse ter entrado na contramão para ultrapassar um caminhão, mas não havia nenhum. No entanto, ninguém viu tal veículo. Ele contou também que, depois, o motorista teria mudado a versão dos fatos e disse que o vento o tirou da pista.

Além do motorista ter ficado com uma lesão no rosto, uma vítima foi transportada ao Hospital Regional do Paranoá consciente, estável e sem gravidade.