Emprego: Agências do trabalhador oferecem 420 vagas nesta segunda

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Os brasilienses que estão procurando emprego podem aproveitar, nesta segunda-feira (21/9), uma das 420 oportunidades disponibilizadas pelas as agências do trabalhador do Distrito Federal. Auxiliar técnico eletrônico é a área que mais possui vagas (50), com salário de R$ 1.060, mais benefícios.

Ao todo, as vagas estão distribuídas em 40 profissões diferentes. A segunda área que mais possui oportunidades é a de técnico eletrônico de manutenção industrial (35), com remuneração de R$ 2.500, mais benefícios. Em seguida vem vendedor varejista (20), com salário de R$ 1.045, mais benefícios.

Também há oportunidades para quem possui nível superior de ensino. São duas vagas para assistente de contadoria fiscal e 10 para contador, com salário de R$ 1.886 e 3.500, respectivamente. Em ambas há benefícios. Essas oportunidades são para quem tem o curso de contabilidade. Um engenheiro civil também pode aproveitar a vaga desta lista, com remuneração de R$ 2.500, mais benefícios.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.



Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia da covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa.

A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.