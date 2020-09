Prorrogadas inscrições para o programa de empreendedorismo Start BSB

CB Correio Braziliense

O programa também está promovendo lives com empreendedores - (crédito: Imagem/divulgação)

As inscrições para o Start BSB foram prorrogadas para até 15 de outubro. O programa tem o objetivo de incentivar os empreendedores de economia criativa a desenvolverem projetos para diferentes mercados no DF e entorno. De acordo com o GDF, serão oferecidos mais de R$ 5 milhões em recursos de auxílio econômico, além de bolsas, capacitações e suporte para o desenvolvimento dos negócios.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Máximo, destaca a importância do Start BSB. “Brasília tem um grande potencial empreendedor que ainda é subutilizado, e essa iniciativa surge para integrar setor produtivo e governo. Precisamos fortalecer nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, e o Start BSB é um importante passo nessa caminhada”, argumenta.

O diretor-presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), Marco Antônio Costa Júnior, também ressalta o potencial que o DF tem na área da inovação e empreendedorismo. “Pretendemos contribuir para a mudança da matriz de desenvolvimento, para a geração de recursos e ativos e para a fixação de empresas, investidores e recursos humanos qualificados na capital federal”.

Lives

O programa está promovendo lives com empreendedores. Nesta segunda-feira (21/9), os participantes do bate-papo serão Fábio Silva, coordenador de Tecnologia e Inovação da FAPDF e Ana Victoria Nunes, analista de Inovação e Empreendedorismo da Fundação CERTI, que opera o Start BSB.

De acordo com Fábio Silva, o intuito da live é ajudar a divulgar o programa, que surgiu para pensar no empreendedorismo como ferramenta de transformação social. “Queremos trazer a população como parte da solução, instruir e capacitar os empreendedores a desenvolverem produtos, identificar corretamente o público alvo e mostrar como é possível se conectar ao mercado e gerar um negócio que seja sustentável”, argumenta.

Ana Victoria Nunes vai explicar como a Fundação CERTI fará a seleção dos 50 projetos vencedores, que vão participar de um acompanhamento com capacitações e eventos para ajudar a se desenvolverem em negócios. “Em breve, a gente vai fazer um workshop de ideação, para ajudar as pessoas que não sabem como desenvolver um projeto”, relata.

O programa Start BSB é promovido pelo GDF por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e operado pela Fundação CERTI.

Serviço

Start BSB

Para se inscrever, clique aqui

As novidades, atualizações e programação dos workshops também podem ser acompanhadas pelo Instagram, nos perfis oficiais do programa (@programastrtbsb), da FAPDF (@fapdfoficial) e da SECTI (@sectidf).

Live com informações sobre o programa

21/09, às 19h

Para se inscrever, clique aqui

Com informações da Agência Brasília