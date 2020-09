Dengue: DF tem 43 mortes e 44,6 mil infectados pela doença

MM Mariana Machado

Este ano, predominou a cepa 1 do vírus, que é transmitido pelo Aedes aegypti - (crédito: Patrice Coppee/AFP)

Mesmo sem chuvas, o Distrito Federal segue com aumento nos casos de dengue. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, até 5 de setembro, a pasta contabilizava uma incidência de 1,4 mil infectados por 100 mil habitantes, com total de 44.685 casos prováveis, sendo 66 deles graves, 647 com sinais de alarme. Mortes chegam a 43.

São 165 casos a mais, em relação à semana anterior, e aumento de 22,2% em relação ao mesmo período de 2019, quando eram 36.580 casos prováveis. Existem quatro tipos diferentes de cepas virais. No ano passado, o tipo 2 predominou, sendo detectado em 71,1% das amostras analisadas. Em 2020, no entanto, o monitoramento do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) indica que o tipo 1 tem aparecido mais.

Ceilândia lidera o ranking das regiões administrativas com mais casos: são 5.006 infectados, e quatro mortes. O maior número de óbitos, no entanto, está concentrado no Gama: 10 pacientes não resistiram ao estrago causado pelo vírus. Lá, são 4.676 casos confirmados.