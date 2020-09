Com medidas sanitárias, TJDFT retoma leilões judiciais em outubro

CB Correio Braziliense

O leilão acontecerá no auditório do prédio da Administração do TJDFT - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após período de suspensão por causa da pandemia do novo coronavírus, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) retoma os leilões judiciais a partir do dia 6 de outubro. Seguindo as medidas de segurança sanitárias indicadas pela Secretaria de Saúde do Tribunal, o TJDFT realizará o 1º pregão do 2º Leilão Público Coletivo de 2020.

O leilão ocorrerá num novo local: auditório do prédio da Administração do TJDFT - Ed. Josué Ribeiro de Sousa (antiga Vara da Infância e da Juventude - VIJ), localizado na SGAN 909 Módulos D/E - Térreo - Asa Norte - Brasília/DF. Os bens poderão ser arrematados pelo maior lance, considerando como preço mínimo o valor da avaliação.

O leilão terá diversos itens disponíveis, dentre os quais: balanças digitais; fatiadores de frios; cooktop; freezer expositor; armários; pia de vidro; mesas; cadeiras; sofás; poltronas; puffs; caixas evaporadoras de ar condicionado para veículos automotores; carros; motocicletas; peças automotivas; esteiras de academia; computadores; monitores; e outros. Os interessados poderão verificar as condições dos bens na unidade do Gama do Depósito Público da Justiça do DF e no galpão da CEGOC no SIA, nos dias 2 e 05 de outubro, sempre das 13h às 17h. Para o lote 4477, localizado na unidade de Brasília do Depósito Público da Justiça do DF, a visitação será feita apenas mediante agendamento prévio com o responsável pela unidade , ressalvados os dias 2/10, 5/10, 6/10, 16/10, 19/10 e 20/10.

Os lotes remanescentes, caso existam, serão leiloados em 2º pregão, previsto para acontecer no dia 20 de outubro, no mesmo local e horário. Na ocasião, os bens serão arrematados pelo maior lance, observado como preço mínimo o percentual mínimo da avaliação, desde que não seja inferior a 50% do valor da avaliação, salvo disposição expressa em contrário.



Medidas

Tanto para o dia do evento quanto para a visitação dos bens deverão ser adotadas medidas sanitárias como uso de máscaras e de álcool gel 70%, além de controlar o trânsito de pessoas e distanciamento necessário, realizado por meio de marcações. Além disso, o evento será realizado na área externa do prédio, ao lado do auditório do Ed. Juiz de Direito Josué Ribeiro de Sousa, em local coberto e com ampla ventilação.

O TJDFT informa que a capacidade do local será reduzida e rigorosamente respeitada, com todos os participantes sentados. Será proibida a entrada de alimentos e bebidas, exceto em casos excepcionais, a serem analisados pela equipe. Quanto à retirada dos bens, além das medidas já citadas, só será feita mediante agendamento com as unidades responsáveis.

O edital, o catálogo com fotos dos bens, assim como os endereços dos depósitos públicos, podem ser conferidos na página do TJDFT e por meio do link Leilões e Depósitos Públicos do TJDFT.

Assim como a realização do 2º Leilão Público Coletivo de 2020, de maneira presencial, também já estão sendo realizados diversos leilões individuais, pelas respectivas unidade judiciais, em formato preferencialmente eletrônico, conforme determinado pela Corregedoria da Justiça do DF. Eles podem ser consultados na Agenda de Leilões.