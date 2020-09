Mega-Sena acumulada: dois brasilienses batem na trave, acertam a quina e levam R$ 44 mil

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Mega-Sena acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, no último sábado (19/9), no concurso 2301: 17-18-35-36-47-52. A expectativa da Caixa é de que o prêmio fique em torno de R$ 43 milhões na próxima quarta-feira (23/9). Mas, no sorteio realizado no último sábado (21/9), dois brasilienses bateram na trave e acertaram cinco das seis dezenas. Cada uma vai receber R$ 44.296,26.

As duas apostas premiadas são de um jogo simples de seis dezenas, que custa R$ 4,50. Um delas foi feita na Lotérica Mapa da Mina, na Quadra 64, da Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. A outra foi feita na Patio Loterias, no Shooping Pátio Brasil, na Asa Sul. O detalhe é que uma aposta de teimosinha, ou seja, o apostador tratou de jogar os mesmos números por vários concursos.

Outras 99 apostas feitas no Distrito Federal acertaram a quadra. Cada uma vai levar R$ 963,88. As apostas para o próximo sorteio (concurso 2302) podem ser feitas até as 19h de quarta-feira, nas lotéricas da Caixa ou pela internet.