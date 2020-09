O Correio errou

CB Correio Braziliense

(crédito: CB MKT)

Diferentemente do publicado em matéria jornalística no site do Correio Braziliense, na tarde de 24 de agosto, a senhora Genir Pereira Sousa nunca manteve relacionamento com Marinésio Santos Olinto, réu confesso preso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal por matá-la de forma cruel e covarde.

Ao constatar o erro, o jornal corrigiu a matéria, e pede desculpas aos familiares e amigos da vítima de feminicídio pelo constrangimento causado. O criminoso Marinésio, já condenado por outros crimes similares, responde judicialmente pelo crime que chocou todo o Distrito Federal e será julgado pelo Tribunal do Júri em data ainda não definida.