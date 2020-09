GDF libera parques temáticos, brinquedotecas, competições e eventos corporativos

JE Jéssica Eufrásio

(crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press - 29/10/11)

O Executivo local deve divulgar, nesta terça-feira (21/9), novo decreto com alterações nas normas em vigor para enfrentamento da pandemia de covid-19. Em versão preliminar do documento, que será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), ficam liberados parques de diversão e parques temáticos; eventos corporativos; áreas de recreação e lojas como brinquedotecas; competições esportivas profissionais sem público; além de clubes recreativos.

Para o funcionamento desses serviços, será necessário obedecer a uma série de medidas previstas no anexo do decreto. O documento também especifica normas extras para a participação de eventos em estacionamentos drive-in e de celebrações religiosas.

