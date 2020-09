DD Darcianne Diogo

(crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Investigadores da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) prenderam, na tarde desta segunda-feira (21/9), um homem, de 35 anos, acusado de tentativa de estupro e ato obsceno. Ele né conhecido na região como o ‘tarado do Siena’ e aterrorizava mulheres, segundo a apuração policial.

De acordo com as investigações, em um dos crimes praticados, o acusado estacionou o carro em uma parada de ônibus da Quadra 14 de Sobradinho 1, tirou as roupas íntimas e levou uma faca uma faca. Nessa ocasião, conforme apurou a polícia, ele ameaçou uma jovem de 22 anos para que entrasse no veículo, mas ela conseguiu fugir.



Uma outra vez, o suspeito parou o carro, também em um ponto de ônibus na BR-020, e começou a se masturbar, olhando para a vítima. Os investigadores constataram que o criminoso praticou, pelo menos, outros três crimes de ato obsceno em Sobradinho 2. Os delitos eram cometidos quando ele deixava a companheira no trabalho, como revelaram as investigações.

A polícia pede para que, caso alguém tenha sido vítima do suspeito, que procure a 13ª DP. Se condenado, o acusado pode pegar de dois a oito anos de prisão.