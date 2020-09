CB Correio Braziliense

CURSOS

Responsabilidade social

Entre 28 e 30 de setembro, o Instituto Bancorbrás promoverá a 10ª Semana de Responsabilidade Social. O público poderá assistir a palestras gratuitas que visam contribuir para a profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades ocorrerão de forma on-line. As vagas são limitadas e podem ser preenchidas até 18 de setembro. Para se inscrever, acesse o site www.institutobancorbras.org.br.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 99646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos, que conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 99687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Informações: 99225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições pelo WhatsApp: 99225-3849.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à Lei Anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15 horas. Informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e informações: 99962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.



OUTROS

Tao Tai Chi

Até domingo, a Associação Being Tao comemora de forma on-line os 46 anos de Tai Chi gratuito, orientado pelo Mestre Woo em Brasília. A comemoração contará com a participação de instituições e representantes das diversas práticas orientais, em formatos variados, como depoimentos, lives, apresentações artísticas, musicais, demonstrações e práticas, entre outras. Pelo canal no YouTube da Praça da Harmonia Universal. Contatos: pracadaharmoniauniversal@gmail.com e 99625-7135 ou 99221-1898.

Setembro Amarelo

A psicóloga Andréa Chaves lança a campanha Envie amor: entregue cuidado, para doação de produtos de higiene pessoal e mensagens de apoio a pessoas com problemas psiquiátricos do Distrito Federal. A campanha arrecadará produtos de higiene pessoal, como escova de dente, cremes dental, corporal e capilar, shampoo, desodorante roll-on e pente de cabelo a serem doados a instituições que assistem pessoas com problemas psiquiátricos, como o Hospital São Vicente de Paulo e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. A doação pode ser feita até 30 de setembro, em dois pontos de coleta da capital: Clínica Andréa Chaves (614 Sul — Edifício Vitrium, sala 131) e na Comunidade das Nações — Campus SIA (Lotes 390/400, SIA Trecho 2/3). Informações: (61) 4102-5401.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Informações: 99244-4047 (WhatsApp).

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Saúde Mental

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.



Destaques

Formação

» Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), Câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e Libras. Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital em www.ifb.edu.br.



Cursos gratuitos

» O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada, realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Desligamentos programados de energia

PARANOÁ

Quadra 14: Conjunto A, lotes 5 a 1; Conjunto B, lotes 1, 2, 12 a 21; Conjunto C, lotes 1 a 24; Conjunto D, lotes 4 a 13; Conjunto F, lotes 54 a 64, das 8h às 13h30.

SOBRADINHO

Quadra 8: conjuntos A3, A4, A8, das 8h às 13h.

PLANALTINA

Núcleo Rural Rajadinha: Chácara 43-A, das 13h40 às 17h30.

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta: Chácara Jacarepaguá, Sítio Estrela I, II, Chácara Triunfo, Chácara Monte Sião, Chácara Lucena, Chácara Santa Luzia, chácaras 5 a 19, 28, 101 a 118, das 8h40 às 16h30.



Isto é Brasília

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Ela veio de mansinho

A tão aguardada chuva após meses de seca finalmente chegou! O registro do repórter fotográfico Marcelo Ferreira mostra o reflexo no asfalto próximo à Rodoviária do Plano Piloto causado pela água que caiu para ajudar brasilienses a começarem a semana com esperança e renovação.



Grita geral

crédito: .

NÚCLEO BANDEIRANTE

OCUPAÇÃO NA CALÇADA

A vendedora Marcilene Pereira, 32 anos, moradora do Núcleo Bandeirante, reclamou que uma calçada da cidade está ocupada por um contêiner. “Bem na avenida principal estão fazendo uma obra, e estão obstruindo uma parte da calçada, o que atrapalha todos os pedestres. Precisamos passar pela rua para poder desviar”, queixa-se. Ela complementa: “E como ficam as pessoas que têm problema de locomoção? Eu vi um cadeirante com muita dificuldade passando no local”.

» Administração Regional do Núcleo Bandeirante informou que, por ser uma obra particular, não é de sua competência a autuação, somente a orientação, como já foi realizada. A Secretaria DF Legal esclareceu que tem equipes de fiscalização por todo o Distrito Federal e, ao ser acionada pela população, envia auditores para verificar o problema. A pasta destacou que uma equipe será enviada ao local apontado pela reclamante.



SAMAMBAIA

FILA IMENSA

A dona de casa Marcela Ferreira, 34 anos, moradora de Samambaia, reclamou da fila para pegar a cesta verde, na terça-feira da semana passada. “Cheguei bem cedo, mas não adiantou nada, fizeram a gente esperar, o que formou uma fila imensa. Prometeram que começariam a distribuir as cestas a partir das 9h, mas isso não aconteceu na prática. Demoraram horas para iniciar. Além disso, como a entrega foi feita na escola da 419 Norte, precisamos ficar pegando sol intenso”, relata. “Com a demora, muita gente começou a chegar ao local, criando aglomerações. Tudo o que não pode ser feito nesse momento de pandemia”, finaliza.

» A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que adota todos os protocolos de segurança sanitária para reduzir os riscos de contaminação pela covid-19 durante a entrega das cestas verdes e dos kits de alimentos, tais como a higienização dos ambientes escolares, distanciamento e uso de máscaras. A pasta salientou que a situação ocorrida na Escola Classe 419, em Samambaia Norte, foi pontual. Houve um atraso na entrega por parte de um fornecedor em 9 de setembro, uma quarta-feira, o que interferiu nos horários programados, apenas neste dia.