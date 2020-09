DER realiza limpeza em bocas de lobo para período de chuva

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/DER)

Para evitar o entupimento de bueiros e evitar o transbordamento de água nas principais vias do DF, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) começou em setembro a limpeza de calhas, caixas de bueiros e saídas d’água.

De acordo com o órgão, o trabalho já foi concluído totalmente na DF-205 e na DF-180 e está em andamento na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), na Estrada Parque Contorno (DF-001), na altura do Pistão Sul e do Pistão Norte, na Estrada Parque Ceilândia (DF-095), na Estrada Parque Taguatinga (DF-085) e Estrada Parque Núcleo Bandeirante (DF-075).

A previsão é de que o serviço seja estendido às demais rodovias distritais. “Com essa ação preventiva vamos evitar que o fluxo nas rodovias distritais fique prejudicado pelo transbordo dos bueiros e principalmente vamos preservar a segurança de todos que fazem parte do trânsito”, esclareceu o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior.