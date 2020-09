Agências do trabalhador oferecem mais de 400 vagas nesta terça

CB Correio Braziliense

Nesta terça-feira (22/9), as agências do trabalhador oferecem 417 vagas de emprego. A maior quantidade de oportunidades continua para açougueiro. São 60 postos de trabalho, com salários variando entre R$ 1.140 e R$ 1,7 mil.

A área da saúde voltou a usar as agências do trabalhador do Distrito Federal para contratar profissionais. Há vagas para médico clínico geral, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico (enfermeiro) e auxiliar técnico em laboratório de farmácia, totalizando 16 oportunidades.

Quem busca emprego na área de construção civil pode aproveitar as 94 vagas distribuídas entre tratorista operador de roçadeira (21), serralheiro (24), pintor (12), marceneiro (9), pedreiro (9), carpinteiro (8), soldador (5), operador de escavadeira (2), granito (2), engenheiro civil (1), operador de trator de esteira (1) e polidor de mármore (1). Para essas profissões, a remuneração oferecida vai de R$ 1,2 mil a R$ 2,5 mil.

Algumas profissões estão aparecendo, pela primeira vez nos últimos meses, na tabela de vagas das agências do trabalhador. Arte-finalista é uma delas. O profissional que atuar na área tem a chance de ganhar R$ 1,9 mil mensais. Outras oportunidades incluem monitoria infantil (2), técnico de comandos e controle (5) e técnico em segurança do trabalho (1).

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.



Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas pode procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília