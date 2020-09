Vídeo: Motorista bêbado bate em carro em estacionamento e foge

CB Correio Braziliense

O motorista foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia para realizar o teste do bafômetro - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, de 44 anos, foi preso por dirigir bêbado na tarde desta segunda-feira (21/9), em frente à Praça do Arerê no Guará II. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi chamada após a dona de uma loja informar que ele havia batido no carro de um cliente, ameaçado as pessoas que estavam no local e fugido do estacionamento.

Após buscas feitas pela PMDF, o motorista foi encontrado, mas resistiu à abordagem. Foi necessário usar gás de pimenta para poder algemá-lo. O homem estava agressivo e a equipe precisou do apoio de outra viatura.

O motorista foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) para que fosse feito o teste do bafômetro, que apontou 1.01 mg/l, configurando assim o crime de trânsito. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança no valor de R$1 mil reais e foi liberado.

O veículo não tinha licenciamento e foi recolhido para o pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).