Justiça pede prisão de suspeito de assassinar professor no DF

JL Jonathan Luiz*

O suspeito é agora procurado pela PCDF - (crédito: Divulgação/PCDF)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) expediu, nesta sexta-feira (18/9), o mandado de prisão preventiva em nome de Júnio das Neves da Silva. O homem é apontado pelos investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) como o autor dos disparos que mataram o professor Adailton Jorge da Silva Campos, 33. O caso está a cargo da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), que procura o autor do crime.

Júnio é considerado foragido da Justiça e tem diversas passagens por Maria da Penha, de acordo com apuração do Correio. O crime ocorreu na manhã da quinta-feira (17/9), dentro de casa, em Santa Maria.

Relembre o caso

De acordo com as investigações, o docente saiu na noite de quarta-feira (16/9), junto com alguns amigos, para se divertir em um bar em Santa Maria. Durante a madrugada, o celular de um dos envolvidos teria sumido e o grupo passou a acusar o professor de ter furtado o aparelho, mas investigações comprovaram que Adailton não cometeu o delito. O pai da vítima teria presenciado o crime.

Durante a noite, os acusados chegaram a ir diversas vezes na casa do professor para questioná-lo sobre o sumiço do aparelho. O docente chegou a pedir aos suspeitos para que eles olhassem o seu carro, como prova de que não tinha roubado nenhum objeto. Em determinado momento, um dos autores disse que a situação não ficaria daquele jeito e efetuou três disparos de arma de fogo contra o professor.