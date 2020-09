Presidente do Iges-DF se afasta de cargo após passar por cirurgia

CB Correio Braziliense

Sergio Costa ficará afastado do instituto para recuperação após procedimento cirúrgico -

O presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), Sergio Costa, está afastado do cargo por motivos de saúde. Segundo informações obtidas pelo Correio, ele passou por uma cirurgia bariátrica e se recupera em casa.

Enquanto estiver ausente, quem responder interinamente pelo instituto é a vice-presidente, Emanuela Ferraz, efetivada no cargo em julho deste ano. Sergio assumiu o cargo em junho deste ano, quando Francisco Araújo foi nomeado secretário de Saúde do DF.

Araújo está preso desde 25 de agosto, quando o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) deflagrou a segunda fase da Operação Falso Negativo, que apura uma possível fraude na compra de testes para covid-19. Além dele, outros integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde foram presos. Todos foram exonerados.

O Iges-DF é responsável pela gestão do Hospital de Base do DF, do Hospital de Santa Maria e das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPA) - Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho.