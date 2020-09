Primavera chega com chuva no DF; veja galeria de fotos

CB Correio Braziliense

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Após um inverno seco e quente no Distrito Federal, os brasilienses são presenteados com a chegada da primavera no Cerrado da capital. A estação começa nesta terça-feira (22/9) e vai até 21 de dezembro. A primavera é a estação do ano que acontece logo após o término do inverno e também a que antecede o verão. Além disso, o período é visto como a estação do renascimento das flores e folhas perdidas durante a estação mais fria, com o reaparecimento da fauna.

Árvores do Cerrado no DF

No Distrito Federal, existem 12 espécies de árvores tombadas como Patrimônio Ecológico, são elas: a Copaíba, Sucupira Branca, Aroeira, Piqui, Imbiruçu, Jacanrandá do Cerrado, Gomeira, Ipê Amarelo, Pau Doce, Buriti, Peroba do Cerrado e a Cagaita.

Mais que árvores floridas, a estação é marcada pela volta das chuvas, o que significa um alívio para quem estava enfrentando um dos anos mais quentes da história na capital da República. Ao todo, foram 119 dias de estiagem. Assim, as folhas secas e gramas dão lugar a campos verdes e árvores coloridas para os moradores do DF. Veja a galeria de fotos.