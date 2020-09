Setembro Amarelo: Live vai debater formas de prevenção ao suicídio

CB Correio Braziliense

A live será transmitida pelo canal da CLDF no Youtube - (crédito: MINERVINO JUNIOR )

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realiza, na próxima quinta-feira, às 17h, uma live para debater a prevenção ao suicídio. O evento faz parte da campanha Setembro Amarelo, que todos os anos alerta a população e estimula discussões sobre o problema.

Dados da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) revelam que 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida. Desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso.

A live contará com a participação dos deputados Fábio Felix (PSOL), Delmasso (Republicanos) e Eduardo Pedrosa (PTC). Todos eles já apresentaram medidas para tentar solucionar e reduzir os casos de suicídio no Distrito Federal.

Felix, por exemplo, apresentou um requerimento no qual solicita à Secretaria de Saúde dados sobre programas e políticas de prevenção ao suicídio em andamento e seus resultados, além do quantitativo de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais.

No início de setembro, Delmasso propôs um projeto de lei que cria a Notificação Compulsória de Casos de Tentativa de Suicídio (NCTS) e tenta combater jogos, brincadeiras ou eventos que induzam os jovens a mutilações corporais e até ao suicídio.

Outra proposta apresentada no começo deste mês estabelece diretrizes e estratégias para a divulgação, orientação e tratamento psicológico e psiquiátrico para pessoas com sintomas de transtorno de estresse pós traumático, depressão, ansiedade, pânico associado ao isolamento pós pandemia do Covid-19. O autor é o deputado Eduardo Pedrosa.

A live será transmitida pelo canal da CLDF no Youtube.