Médicos peritos voltam às atividades em número reduzido

Agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do Distrito Federal retomaram as atividades nesta segunda-feira (22/9). De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o próprio INSS, 149 peritos médicos federais compareceram aos postos de trabalho. A categoria, parada desde março devido à pandemia de covid-19, deveria ter voltado em 14 de setembro. Porém, os médicos alegaram não ter segurança para trabalharem de forma presencial nas agências.

Ainda de acordo com a secretaria, os peritos realizaram 1.376 perícias presenciais nesta segunda. Os atendimentos foram feitos em 57 agências, das 100 que estavam com a agenda aberta desde a última quinta-feira (17/9).

Na última sexta-feira (18/9), mais 50 agências da capital federal foram consideradas aptas para retomarem as atividades. Estas tiveram as agendas liberadas a partir desta terça-feira (22/9). No total, são 150 agências aptas no DF.