Lotes irregulares no 26 de Setembro eram vendidos por até R$ 150 mil

(crédito: DF Legal/Divulgação )

Nesta terça-feira (22/9), a Operação Pronto Emprego da Secretaria DF Legal derrubou um muro em área de mais de 600 metros lineares e apreendeu equipamentos e materiais. A estrutura em tijolos pré-moldados era erguida em área pública do Distrito Federal e serviria para cercamento de um condomínio irregular no Assentamento 26 de Setembro, segundo a pasta.



A DF Legal contou com o apoio das forças de segurança do Distrito Federal na ação. Logo cedo, as equipes chegaram com o objetivo de evitar que a estrutura se estabelecesse e tornasse o local apto para venda de lotes dentro do condomínio irregular.



A partir dos anúncios feitos por faixas espalhadas pelo Distrito Federal, estima-se que os grileiros arrecadassem ilegalmente aproximadamente R$ 64 milhões com a venda de 430 lotes. Os lotes custavam de R$ 120 mil na modalidade à vista e R$ 150 mil a prazo.



Além do muro, foram removidos da área pública postes para a ligação irregular de rede de energia, rede de água potável, uma caixa d’água para abastecimento do condomínio e apreendido materiais e equipamentos, entre eles um trator retroescavadeira, um gerador, cimento, andaimes, ferros e aterramentos diversos.