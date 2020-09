Vídeo: Homem furta de cosméticos a cooktop em comércio de Brazlândia

DD Darcianne Diogo

A polícia divulgou a foto de Gleison Ribeiro para auxiliar na captura - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) deflagraram, na tarde desta terça-feira (22/9), a operação Forseti — deus Nórdico da Justiça — e recuperaram diversos itens que haviam sido furtados em estabelecimentos comerciais da região. Vídeos das imagens de câmeras de segurança registraram a ação do criminoso, identificado como Gleison Pereira Silva, 36 anos, considerado foragido.

Segundo o delegado à frente das investigações, Mozeli da Silva, o grupo é especializado na prática de crimes de furto, especialmente à noite. “Antes de cometer os delitos, os indivíduos se reuniam em uma casa, onde determinavam e dividiam as tarefas. Dias antes do crime, eles iam até o estabelecimento que pretendiam furtar e estudavam as deficiências do local”, detalhou.

Na casa de Gleison, os policiais encontraram parte do material furtado, como espingardas de chumbinho, cooktops, bombas de água, produtos cosméticos, perfumes, pranchas de cabelo, entre outros. Foram encontrados, ainda, ferramentas utilizadas pelos autores para arrombarem as lojas, tais como alicates e pés de cabra.

Os furtos teriam ocorrido entre junho e julho deste ano. Estima-se que o prejuízo aos donos dos estabelecimentos tenha chegado a R$ 50 mil. Dois integrantes da associação criminosa foram identificados. Um deles foi preso nesta segunda-feira (21/9) pela Polícia Militar. Gleison Pereira está foragido. A polícia divulgou a foto dele para auxiliar na captura. Caso alguém saiba do paradeiro do suspeito, pode denunciar pelo número 197, da Polícia Civil.