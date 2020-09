Homem é preso com 3kg de cocaína e porções de maconha no Riacho Fundo

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no momento em que entregava drogas para um usuário, no Riacho Fundo. O suspeito foi detido na noite desta segunda-feira (21/9) pelos investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

A equipe o capturou após receber a denúncia anônima de que um homem distribuía skunk (maconha) e cocaína na região do P Norte e Setor O. Policiais, então, acompanharam o trajeto do acusado e o abordaram. Com ele, a equipe encontrou 3kg de cocaína.

Em buscas na casa do suspeito, os investigadores apreenderam, ainda, 20 porções de maconha, uma porção de cocaína, três balanças de precisão, dois celulares, um carro Jetta, 50 embalagens para acondicionamento de drogas, além de R$ 577 em espécie.