Motoristas de transporte escolar e turístico recebem penúltima parcela de auxílio

CB Correio Braziliense

(crédito: Allan White/Fotos Publicas )

Proprietários de ônibus, micro-ônibus ou outros veículos de transporte coletivo escolar ou turístico receberam mais uma parcela do auxílio de R$ 1,2 mil, concedido pelo Executivo local. O pagamento destina-se a 1.707 profissionais que prestam esses serviços mediante concessão ou permissão do poder público e que estavam cadastrados desde 31 de janeiro junto à Secretaria de Turismo (Setur) e ao Departamento de Trânsito (Detran-DF).

O pagamento mais recente do benefício ocorreu na quinta-feira (17/9). O auxílio atende a inscritos no Programa Mobilidade Cidadã, que recebem três parcelas de R$ 1,2 mil. A iniciativa surgiu como medida para diminuir os prejuízos econômicos provocados pela pandemia de covid-19. Em setembro, 1.584 proprietários desses tipos de veículo receberam o último depósito. Em outubro, serão os 123 restantes.

Publicada em 11 de junho, a lei que criou o programa previa a concessão inicial de duas parcelas do valor, com o pagamento de uma terceira deixado a critério do Governo do Distrito Federal (GDF). O total destinado ao crédito do benefício chegou a R$ 2,19 milhões em setembro. Mas, desde julho, houve repasse de R$ 6 milhões para esse fim.

Os depósitos começaram no dia 13 daquele mês, concedidos por meio de cartão fornecido pelo Banco de Brasília (BRB). Os profissionais tiveram três dias para se cadastrar e começaram a retirar os cartões em 22 de julho. O programa disponibiliza a opção de saque do recurso, mas também permite o uso do cartão em estabelecimentos comerciais do DF.