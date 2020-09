CB Correio Braziliense

CURSOS

De graça

O Senac-DF está com inscrições abertas, até 6 de outubro, para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas até a data limite ou preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.

Formação

Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), Câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e Libras. Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital referente a oferta das vagas em www.ifb.edu.br.

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 98625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciistgiles. Facebook: www.facebook.com/stgilesbrasil.

Pós-graduação

O Centro Universitário Iesb promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações pelo WhatsApp 999516249 ou no site ead.iesb.br/cursos/pos-graduacao-a-distancia/youtuber.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupos de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 99962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Responsabilidade social

Entre 28 e 30 de setembro, o Instituto Bancorbrás promoverá a 10ª Semana de Responsabilidade Social. O público poderá assistir a palestras gratuitas que visam contribuir para a profissionalização dos participantes, impactando na sustentabilidade das instituições que representam. Devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades ocorrerão de forma 100% on-line. As vagas são limitadas e podem ser feitas até 18 de setembro. Para se inscrever, acesse o site www.institutobancorbras.org.br.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 99687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 99225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos online e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtube.com/channel/UCH_ZwYUmBgnMhDzX7e444aA/featured.

OUTROS

Tao Tai Chi

Até domingo, a Associação Being Tao comemora, de forma on-line, os 46 anos de Tai Chi gratuito, orientado pelo mestre Woo em Brasília. A comemoração contará com a participação de Instituições e representantes das diversas práticas orientais, em formatos variados, como depoimentos lives, apresentações artísticas, musicais, demonstrações e práticas, entre outras. Onde: canal YouTube da Praça da Harmonia Universal. Contatos: pracadaharmoniauniversal@gmail.com e 99625-7135 ou 99221-1898. Programação e horários disponíveis em www.phu.org.br.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscrevase.eliaspa.com.br.

Coach on-line

A Coach Criativo oferece atendimento on-line individual e em grupos de até quatro pessoas para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: 99244-4047 (WhatsApp).

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 98118-6296. Falar com Rubens Bias.

Saúde Mental

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Desligamentos programados de energia

PARANOÁ

Quadra 5: conjuntos A, lotes 1, 2, 15 a 22; conjunto B, lotes 1 a 9 e 16 a 23, das 8h40 às 16h30.

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta: Chácara Dois Irmãos, Chácara Esperança, Chácara Nitozinho, Chácara Abaete nº 98, Chácara Pantanalzinho, Escola Classe Barreiros, chácaras 20 a 30, 62, 66, 88 a 100, das 8h40 às 16h30.

Isto é Brasília

crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Chove, chuva



Depois de 119 dias de estiagem, os brasilienses não se cansam de celebrar a chegada da chuva. Cartões-postais da cidade, como o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, viram pano de fundo para a cenas das águas que tomam as ruas.



Destaques

Educação executiva

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF abre inscrições para 11 novos cursos de educação executiva voltados para as áreas de tecnologia da informação e gestão. Os cursos de extensão têm cargas horárias que variam de 16 horas a 100 horas e começam em setembro e outubro, com aulas em plataforma digital. As inscrições devem ser feitas pelo site www.df.senac.br/faculdade e os alunos receberão certificado no fim do curso. Alunos e ex-alunos têm desconto de 70% nos cursos da área de TI e o público em geral terá desconto de 60% para os cursos da mesma área. Informações pelo e-mail relacoesinstitucionais@df.senac.br ou pelo Whatsapp (61) 99823-7675.



Gestantes

O Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz, abre inscrições para o curso de gestante. Pensando no bem-estar e na segurança dessas mulheres, neste período de pandemia as aulas serão realizadas virtualmente, em 26 e 27 de setembro, das 8h às 12h. O curso é gratuito e indicado para gestantes a partir da 30ª semana de gravidez. As inscrições devem ser feitas no site www.rededorsaoluiz.com.br/hospital/santa-luzia, na aba Serviços/Curso de Gestante. Após o cadastro, será encaminhado um e-mail com link e senha para acesso à sala virtual. As vagas são limitadas.

Grita geral

crédito: Maure

Águas Claras

Fiscalização de aglomerações

O aposentado Humberto Fonseca, 65 anos, morador de Águas Claras, entrou em contato com o Grita Geral para reclamar das constantes festas e aglomerações na cidade. “É um absurdo em meio à pandemia não conseguir dormir porque o povo faz festa que parece época de carnaval. Muitos deles não estão usando máscaras de proteção. Isso acontece quase todos os dias, mas, a partir de sexta, tudo piora, a quantidade de aglomeração piora”, conta. Ele complementa: “Esse problema acontece próximo à estação de Águas Claras, mas cadê a fiscalização? Eu já vi fiscais no período da manhã e tarde, mas a noite nunca vi”.

» A Secretaria DF Legal informou que todos os dias quatro equipes vão a cidades pré-definidas para fiscalizar estabelecimentos e os protocolos de combate à covid-19. As equipes trabalham das 8h às 3h. O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) esclareceu que é responsável pela fiscalização de poluição sonora de som mecânico ou ao vivo, de estabelecimentos comerciais e eventos. O instituto enviará uma equipe ao local indicado para averiguar a denúncia.









Ceilândia

Constantes falta de água

A artesã Izabel Lima, 38 anos, moradora de Ceilândia, reclamou que a cidade fica constantemente sem água. “É impressionante como praticamente toda semana os ceilandeses ficam sem água. Quando não é uma região, é outra. Sei muito bem que a Caesb está fazendo uma grande obra, que vai melhorar a infraestrutura para todo mundo, que o desligamento é necessário, mas quando vão terminar? Essa situação está assim há meses”, afirma.

» A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que as obras de setorização em Ceilândia são para levar melhorias nas redes de água da região. Salientaram que, dentre os benefícios, destacam-se a redução de perdas de água tratada além da redução de faltas d’água não programadas (manutenções emergenciais), tendo em vista que cada setor terá suas redes individualizadas. A pasta destacou que a previsão para o término das obras é março de 2021. Com intuito de minimizar os transtornos, a Caesb está realizando revezamento das áreas que serão afetadas pela interrupção do fornecimento de água.