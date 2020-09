A economia do DF agradece

CB Correio Braziliense

Terceira região mais populosa do Brasil, a capital da República se consolida como mercado estratégico e promissor para empresas de todos os tamanhos e setores. Ao longo de 60 anos, desde a inauguração, o potencial de oportunidades se multiplicou. Deu resultados concretos na geração de emprego e renda. Mas o desafio continua: superar, ousar, prosperar, mesmo diante da grave crise econômica provocada pela pandemia da covid -19.

O Distrito Federal está na oitava posição entre as maiores economias estaduais do Brasil, segundo resultado do Produto Interno Bruto (PIB). É ultrapassada e distorcida a imagem de uma capital inerte do ponto de vista econômico. Aqui, existe um setor produtivo, nos mais variados segmentos, forte, atuante, e que representa milhares de empresas e trabalhadores no setor privado.

O DNA da capital está em marcas e produtos que ganharam o Brasil e o mundo. Está em todas as áreas: comércio, serviços, construção civil, cultura, produção científica, turismo, eventos, inovação e tecnologia.

A coluna Capital S/A, assinada pela jornalista Samanta Sallum, será um espaço de valorização e incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável da capital. Há muito a se avançar, principalmente, num momento de crise. É preciso construir caminhos e soluções.

Vamos mostrar os bastidores dessa roda que faz a nossa economia girar e que afeta todos , nós , brasilienses. Divulgar ideias, iniciativas e debates sobre o setor e seus mais variados segmentos. Acompanhar também como a área pública interage e afeta a nossa realidade regional.

A coluna vai revelar histórias de empreendedores que fazem a diferença e apontam caminhos para superar a crise com exemplos inspiradores.

Capital S/A é emprego, distribuição de renda, comportamento do consumidor e o retrato dos segmentos que acreditam e investem na capital.