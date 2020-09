Curtas - 21

CB Correio Braziliense

DECISÃO SOBRE REUNIÕES DE PRIVATIZAÇÃO

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais, decidiu, ontem, que o representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília (CEB) não poderá participar de nenhuma reunião sobre a privatização da empresa nem ter acesso a documentos sobre o tema. A CVM acatou recurso da CEB, que alegou conflitos de interesses. Por representar os empregados, o funcionário poderia criar embaraços para a continuidade do processo de venda da companhia, já que será atingindo por qualquer decisão que venha a ser tomada pelos futuros controladores. A CEB recorreu à comissão depois que o impedimento para a participação do representante dos empregados em seu Conselho de Administração foi parar na Justiça. A área jurídica da companhia já havia detectado conflitos de interesses, mas o conselheiro recorreu aos tribunais. A perspectiva é de que o juiz que cuida do caso siga a decisão do órgão regulador do mercado. Entre os especialistas, o entendimento é de que, a partir de agora, a decisão da comissão valerá para todas as estatais que vierem a ser privatizadas.



» Grilagem

Lotes vendidos por R$ 150 mil

Ontem, a Operação Pronto Emprego da Secretaria DF Legal derrubou um muro em área de mais de 600 metros lineares e apreendeu equipamentos e materiais. A estrutura em tijolos pré-moldados era erguida em área pública do Distrito Federal e serviria para cercamento de um condomínio irregular no Assentamento 26 de Setembro, segundo a pasta. A DF Legal contou com o apoio das forças de segurança do Distrito Federal na ação. A partir dos anúncios feitos por faixas espalhadas pelo Distrito Federal, estima-se que os grileiros arrecadassem ilegalmente aproximadamente R$ 64 milhões com a venda de 430 lotes. Os lotes custavam de R$ 120 mil na modalidade à vista e R$ 150 mil a prazo.