Agências do trabalhador oferecem 415 vagas nesta quarta: Confira

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 415 vagas de emprego abertas para esta quarta-feira (23/9). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Para quem tem ensino superior, são 12 vagas para contador, seis para médicos, três para enfermeiros, uma para engenheiro civil e mais uma para pedagogo. Nestas áreas, as remunerações vão de R$ 450 por plantão para clínico geral a R$ 2,5 mil mensais.

Entre as vagas de nível médio, a maioria está distribuída entre as profissões de auxiliar técnico eletrônico (50), instalador de sistemas de eletroeletrônicos e segurança (40) e técnico eletrônico de manutenção industrial (35).

Ainda há oportunidades para profissionais como repositor de mercadorias (10), arte-finalista (5), operador de equipamento de escavadeira (2) e monitor infantil (1). Para essas áreas, a remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Vale lembrar que é preciso ficar atento à exigência de escolaridade e de experiência profissional para cada uma das vagas. Todas as oportunidades podem ser conferidas aqui.



Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.