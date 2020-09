Entregadores por aplicativos terão direito a pontos de apoio no DF

CB Correio Braziliense

A nova determinação está em lei publicada no DODF nesta quarta - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Empresas de entregas por aplicativos e de transporte individual de passageiros terão que oferecer pontos de apoio para os trabalhadores prestadores de serviço em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. A lei está publicada da edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), desta quarta-feira (23/9).

De acordo com a publicação, cada região administrativa deve contar com, pelo menos, um ponto de apoio destinado aos trabalhadores. Os locais devem abrigar banheiros masculinos e femininos; chuveiros individuais; vestiários; uma sala para apoio e descanso dos trabalhadores, com acesso a internet sem fio e pontos de recarga de celular gratuitos; espaço para refeição; e estacionamento de bicicletas e motocicletas.

As empresas que não cumprirem a determinação estão sujeitas a advertência. Em caso de reincidência, haverá multa e suspensão do cadastro para autorização da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Semob) ou no órgão que a suceda, por até 30 dias.

De acordo com o texto, as empresas serão responsáveis pela construção, manutenção e por garantir o funcionamento dos pontos de apoio. Em caso de não cumprimento ou não oferecer o ponto de apoio a empresa pode perder a autorização. A lei entra em vigor 60 dias após a publicação.