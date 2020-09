Homem crava barra de ferro no pescoço de desafeto em Ceilândia

SS Samara Schwingel

O ferido foi levado ao hospital e o autor, à delegacia: dois outros estão foragidos - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Na noite desta terça-feira (22/9), policiais militares prenderam um homem de 32 anos suspeito de tentar matar um desafeto na EQNM 19 de Ceilândia. Durante a tentativa, ele chegou a cravar uma barra de ferro no pescoço da vítima, um homem de 39 anos. Segundo informações preliminares, os dois eram conhecidos e se desentenderam.

Outros dois homens teriam participado da tentativa de homicídio e estão foragidos. O ferido foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e o autor, conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, que investiga os fatos.

A Polícia Civil do DF (PCDF) informou que solicitou perícia para o local. Ainda segundo a polícia, não foram identificadas câmeras de segurança diretamente apontadas para o local onde ocorreram as agressões, mas isso não exclui a possibilidade de câmeras de segurança do comércio local terem gravado a fuga dos outros autores.

Após os procedimentos legais, o autuado foi encaminhado á Divisão de Controle e Custódia de Presos do DF.