Dia Nacional do Sorvete: mesmo com as temperaturas amenas, um sorvetinho vai bem

Um sorvete da Stonia combina bem com quem vai às compras nos shoppings - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 19/4/18 )

Apesar das chuvas que trouxeram alívio ao calor de Brasília, a despedida do inverno cria um clima convidativo à saborear um sorvete. Nesta terça-feira (23/9), é celebrado o Dia Nacional do Sorvete. De acordo com Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), o setor movimenta anualmente em torno de R$ 13 bilhões.



O consumo per capita do produto no País é de 5,50 litros por ano. A região brasileira que mais ama o sorvete é a Sudeste (52%), seguida por Nordeste (19%), Sul (15%), Centro-Oeste (9%) e Norte (5%).



Atualmente, há 10 mil empresas ligadas à comercialização e produção de sorvetes e gelatos no Brasil. Com isto, o setor gera cerca de 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos. Do total, 92% são formadas por micro e pequenas empresas.



A data, criada pela Abis, tem o objetivo de expandir no país a visibilidade do produto e marcar o início das estações mais quentes do ano, a primavera e o verão. Além disso, a Abis visa enfatizar os benefícios nutricionais do alimento e estimular o aumento da produção em todo o território nacional.





Confira algumas dicas para comemorar o Dia Nacional do Sorvete:





