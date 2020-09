Bombeiros resgatam três cachorros de incêndio em casa no Lago Sul

TU Thais Umbelino

Ainda não há informações da causa provável do incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CMDF) resgatou, na manhã desta quarta-feira (23/9), três cachorros durante incêndio em uma residência na QL 28 do Lago Sul. Os animais não ficaram feridos e A causa provável do incêndio ainda é desconhecida.

Segundo a corporação, o fogo danificou parcialmente a residência de alvenaria. Ao chegar ao local, às 10h10, a equipe de socorro encontrou o incêndio generalizado em um quarto da residência. “Foi rapidamente debelado pelas equipes, evitando que o incêndio atingisse os demais cômodos da casa”, declarou a CBMDF.

Ao perceberem o incêndio, dois moradores idosos conseguiram sair antes do alastramento do fogo. Eles não ficaram feridos. Cinco viaturas e 23 militares foram até o local para atender a ocorrência. A perícia de incêndio foi acionada e tem período inicial de trinta dias, podendo ser prorrogado.