Estão abertas as inscrições para 160 vagas em cursos de formação inicial e continuada (FIC), do Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Estrutural, para o 2º semestre de 2020. As ofertas são para os cursos de auxiliar administrativo, espanhol, inglês básico e língua brasileira de sinais (Libras). Para concorrer a uma vaga, basta acessar o site processoseletivo.ifb.edu.br e inscrever-se até o dia 4 de outubro. Para mais informações, acesse o edital em www.ifb.edu.br.

O Senac-DF abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Serão ofertadas 1.639 vagas em 45 cursos técnicos e de formação inicial e continuada, que serão realizados nas unidades de Taguatinga, Sobradinho, Jessé Freire (SCS), Plano Piloto (903 Sul), Gama, Ceilândia, Ações Móveis e TTH (SCS). As inscrições devem ser feitas no site da instituição (df.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas) até 6 de outubro ou até o preenchimento das vagas ofertadas e do cadastro reserva. Cada candidato poderá se matricular em até dois cursos, desde que sejam realizados em turnos diferentes.



O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor:

R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).



A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube https://www.youtu be.com/channel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/featured.



O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ib mec.br/df/cur sos/extensao-presen cial/direito/com pliance-e-anticor rupcao.



O Centro Universitário IESB promove o curso de pós-graduação a distância voltado para quem deseja tornar-se youtuber profissional, criando vídeos para a plataforma, e direcionado para quem deseja conhecer e aprofundar conhecimento nas plataformas audiovisuais como ferramenta para os negócios e também entretenimento, além de profissionais de comunicação, marketing, jornalismo, publicidade, artes cênicas e áreas correlatas. O curso tem duração de 15 meses. Como pré-requisito, é preciso ter graduação em curso de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) em qualquer área. Inscrições e outras informações através do WhatsApp 9 99516249 ou no site https://ead.iesb.br/cursos/pos-gra duacao-a-distancia/youtuber.



Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Brasil e Noruega

O IV Seminário Brasil x Noruega — Os impactos da pandemia da Covid-19 na transformação verde do setor da navegação marítima e offshore e o papel da regulação ocorrerá em 29 e 30 de setembro, das 10h às 12h , a fim de estreitar os laços de amizade entre o Brasil e a Noruega, com discussões sobre a vocação marítima dos dois países e a preocupação com a preservação do meio ambiente. Link de inscrição: even to.fgv.br/seminaribrasilnoruega.

Tao tai chi

Até domingo, a Associação Being Tao comemora de forma on-line 46 anos de tai chi gratuito, orientado pelo mestre Woo, em Brasília. A celebração contará com a participação de instituições e representantes das diversas práticas orientais, em formatos variados, como depoimentos lives, apresentações artísticas, musicais, demonstrações e práticas, entre outras. Onde: canal YouTube da Praça da Harmonia Universal. Contatos: pracadaharmoniauniver sal@gmail.com e 9 9625-7135 ou 9 9221-1898. Programação e horários disponíveis em www.phu.org.br.

Setembro Amarelo

A psicóloga Andréa Chaves lança a campanha Envie amor: entregue cuidado para doação de produtos de higiene pessoal e mensagens de apoio a pessoas com problemas psiquiátricos no Distrito Federal. A campanha arrecadará produtos de higiene pessoal, como escova de dente, cremes dental, corporal e capilar, shampoo, desodorante rollon e pente de cabelo a serem doados a instituições que assistem pessoas com problemas psiquiátricos como o Hospital São Vicente de Paulo e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas. A doação pode ser feita até o dia 30 de setembro, em dois pontos de coleta da capital, e as entregas serão feitas na primeira semana de outubro. Pontos de coleta: Clínica Andréa Chaves (614 Sul, Edifício Vitrium, sala 131) e na Comunidade das Nações, câmpus SIA (Lotes 390/400, Trecho 2/3). Mais informações: 4102-5401.



Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Desligamentos programados de energia

SOBRADINHO

Quadra 2: conjunto A1, lotes ímpares, 1 a 67; Quadra A4: bloco 1, das 8h às 10h30

BRAZLÂNDIA

Região das Almecegas: Posto de Saúde, Chácara Sombra da Serra, Chácara Monte Alto, Chácara Nascer do Sol, Chácara Bela Vista, Chácara Fernandes, Chácara Prosperidade, Chácara Barbosa, Chácara Vieira, Chácara Bom Jesus, Chácara Coelho, Chácara Limeira, Chácara Oliveira, Sítio F.P, Chácara J.F, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Chácara Marques, Chácara Santa Izabel, chácaras 1, 2, 2-B, 3, 5, 8; Núcleo Rural Curralinho: Chácara Associação Estância, chácaras 45, 47, 54, 6, 58,63, 68, 70, das 8h40 às 16h.

VILA PLANALTO

Avenida Israel Pinheiro (lotes 6 a 10), Rua da Praça (lotes 10, 10-A, 14, 15, 16, 17, 17-A, 19, 21, 25), Acampamento Rabelo (Rua 1, lotes 1 a 24), (Rua 2, lotes 1 a 24), Avenida JK (lotes 2, 3, 10-A, 11, 12, 13, 14, 15), das 9h às 16h30.

Isto é Brasília

Trégua na seca



A cidade mudou após as primeiras chuvas de setembro. A poeira baixou e o ar melhorou; ao menos até sexta-feira. A previsão é que a seca volte no fim de semana. Que ela não venha tão severa. Os brasilienses agradecem.



Projetos culturais

O Instituto Federal de Brasília (IFB), câmpus Recanto das Emas, convida artistas, agentes, produtores, movimentos, coletivos culturais e estudantes do IFB a participarem da oficina Elaboração de Projetos Culturais. O evento será no formato on-line, em quatro encontros, nos dias 2, 9, 16 e 23 de outubro, das 10h30 às 12h30, com carga horária total de 8 horas. Inscrições: bit.ly/2ZARgpN — até 28 de setembro. A confirmação da participação será feita pelo e-mail pesquisaacaoifbrecanto@gmail.com.



Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.



O treinamento Cozinha Lucrativa com o Chef Dudu Camargo tem o objetivo de incentivar novos negócios, expandir a gastronomia e colaborar com as pessoas que gostam de cozinhar no dia a dia. São nove aulas, acesso a oito receitas elaboradas pelo chef Dudu Camargo, aulas bônus com dicas do chef e lives com profissionais renomados em precificação e experts em anúncios na internet. Há, ainda, tira-dúvidas semanais. Valor: R$ 397, com parcelamento em até 12 vezes. Informações: @cozinhalucrativacomdudu.

Cursos on-line

O estudante Pedro Teixeira, 22 anos, morador de Taguatinga, entrou em contato com a coluna Grita Geral para cobrar do GDF mais cursos on-line. “Estou quase me formando no ensino superior, mas ainda não terminei minhas horas complementares que a universidade exige. Se não fosse a pandemia, já tinha concluído. Agora, vou precisar fazer atividades em casa. Desta forma, o GDF poderia disponibilizar cursos gratuitos e com certificados. Além de adquirir conhecimento, isso ajudaria estudantes que também estão na mesma situação que eu”, diz.

» A Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal (Funab) informou que horas complementares são atividades exigidas em cursos superiores que têm como objetivo expandir a visão do estudante sobre a sua área de atuação. Elas podem ser adquiridas por meio de estágios, cursos, monitoria, intercâmbio, pesquisas científicas e trabalhos voluntários estabelecidos em consonância com a legislação educacional e a atuação da instituição da qual o estudante faz parte, seja ela pública ou privada.









Coleta seletiva

Falta de lixeiras

A estudante Patrícia Gonçalves, 22 anos, moradora do Lago Sul, reclamou que falta lixeira em vários pontos de Brasília. “Costumo fazer bastante caminhadas em diferentes pontos da capital, e andei observando que há poucas lixeiras de coleta seletiva. Além disso, uma amiga que mora em Águas Claras também notou essa situação. Para mantermos nossa cidade limpa e organizada, é preciso dedicar atenção a esses detalhes”, comenta.

» O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que iniciou uma nova fase na prestação do serviço de coleta seletiva no Distrito Federal: a instalação de locais de entrega voluntária (LEVs), chamados de papa-recicláveis. Serão 244 no total, atendendo todas as regiões administrativas. As primeiras 12 unidades dos contêineres azuis já podem ser vistas em Águas Claras e em Santa Maria. Para esta semana, estão previstas as instalações das primeiras unidades no Plano Piloto, inicialmente na Asa Sul e, em seguida, na Asa Norte — somente nesta região, serão 34 papa-recicláveis.