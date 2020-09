Polícia prende mulher acusada de matar companheiro com a ajuda do filho

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCGO/Divulgação)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, temporariamente, uma mulher, de 49 anos, acusada de matar o companheiro a facadas. O crime ocorreu em 8 de fevereiro de 2018, no Novo Gama (GO) — distante cerca de 39 km de Brasília — e contou com a participação do filho dela, de 29 anos.

Mãe e filho foram detidos nesta terça-feira (22/9). Segundo as investigações, conduzidas pelo delegado-titular do Grupo de Investigações de Homicídio do Novo Gama (GIH), Danilo Martins, o homem foi encontrado morto em casa, com ferimentos causados por instrumentos contundentes e perfuro cortante. "Além das facadas, possivelmente, eles usaram uma garrafa de bebida alcoólica para ferir a vítima na cabeça", detalhou.

Um dia antes do crime, investigações revelaram que a mulher e o companheiro se desentenderam. No dia seguinte, após a briga, o rapaz não foi mais visto. Ao serem interrogados, os suspeitos negaram ter ido ao local no dia do crime, mas as provas colhidas durante as diligências contrariam a versão dos investigados. Os dois estão presos temporariamente.