» VICENTE PIRES

CBMDF monitora áreas

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), coronel Willian Bomfim (foto) destacou, em entrevista, ao CB.Poder, parceria do Correio com a TV Brasília, a importância de uma atuação rápida e preventiva neste período de chuvas. “Estamos trabalhado com a Defesa Civil e a Secretaria de Obras, para o monitoramento de bueiros. Na questão da limpeza, estamos tratando com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Vicente Pires, por exemplo, está passando por um momento atípico (devido às obras). Os alagamentos estão concentrados em pequenas áreas. Nós estamos monitorando e acompanhando a área para que vidas sejam preservadas”.



» Viaduto danificado

Reparo começa sábado

Um caminhão com altura superior a 4,5 metros causou estragos em viaduto de acesso à Ponte Costa e Silva. Motoristas que passavam no local no momento do ocorrido se assustaram com pedaços de concreto que caíam da estrutura. A pista foi interditada e o Corpo de Bombeiros atuou na retirada do material que ficou pendurado entre as ferragens. O trânsito foi desviado para a Avenida das Nações, e um pequeno engarrafamento se formou. Após avaliação da Defesa Civil, a via foi liberada. Os reparos serão feitos pelo Departamento de Estradas de Rodagem no sábado pela manhã. Haverá interdição da via para os veículos que vêm do Lago Sul sentido Plano Piloto. O motorista foi autuado por fugir do local. A Novacap informou que a estrutura não está comprometida.



» Barra de ferro

ferido no pescoço

Policiais militares prenderam um homem de 32 anos suspeito de tentar matar um desafeto na EQNM 19 de Ceilândia, na noite desta terça-feira. Durante a briga, o agressor cravou uma barra de ferro no pescoço da vítima, um homem de 39 anos. Segundo informações preliminares, os dois eram conhecidos e desentenderam-se. Outros dois homens teriam participado da tentativa de homicídio e estão foragidos. O ferido foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e o autor, conduzido à 15ª Delegacia de Polícia, que investiga o crime.