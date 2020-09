Terracap abre edital de licitação para obras no Gama

CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) abriu edital de licitação pública para contratação de obras de implantação de energia elétrica no Setor de Múltiplas Atividades (SMA) do Gama, nesta terça-feira (22/9). A publicação foi divulgada em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). De acordo com o aviso serão favorecidos os conjuntos S, U, V, W, X e Y.

O local a ser beneficiado corresponde à segunda etapa da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) do Gama, que abrange 137 unidades imobiliárias destinadas à utilização de comércio de bens e serviços e atividades industriais.

A licitação para a escolha da empresa responsável está marcada para 20 de outubro, às 10h e será presencial. Os interessados deverão se apresentar e lançar as propostas e o critério de julgamento será o menor preço.

Com informações da Agência Brasília